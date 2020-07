Der Grünenpolitiker und Datenschützer Appel hat die Pläne von Bundesinnenminister Seehofer kritisiert, die Fertigung biometrischer Passfotos vorwiegend der Bundesdruckerei zu überlassen.

Appel sagte im Deutschlandfunk, vom Innenministerium würden zwar sicherheitspolitische Bedenken geltend gemacht. Diese seien aber nicht ernsthaft genug, um einen solchen Eingriff in Wirtschaftsbetriebe zu rechtfertigen. Wenn der Gesetzentwurf wie geplant beschlossen würde, wäre dies existenziell für die Foto-Branche. Sie sei ohnehin von der Coronakrise gebeutelt, da Ämter bis zu drei Monate geschlossen gewesen seien, nun solle ihnen offenbar mit den Plänen der "Todesstoß versetzt" werden. Appel betonte außerdem, er halte dies für verfassungsrechtlich bedenklich, die Initiative verstoße gegen EU- und Haushaltsrecht. Die Begründung für die Verlagerung der Fotos in die Behörden und hin zur Bundesdruckerei waren Manipulationsversuche, sogenanntes Morphing, bei dem Bilder mehrerer Menschen übereinandergelegt und sie so gefälscht werden. Allerdings, so Grünen-Politiker Appel, habe eine Nachfrage beim Bundesinnenministerium ergeben, dass es in den vergangenen vier Jahren nur neun Fälle gegeben habe.



Pläne von Bundesinnenminister Seehofers hatten zunächst vorgesehen, Passfotos nur noch unter Aufsicht der Passbehörde aufnehmen zu lassen. Nach Protesten der Branche will der Bundesinnenminister nun doch auch Bilder von Fotografen zulassen. Diese müssen nach der Aufnahme das Bild anschließend per sicherer Übermittlung an die Passbehörde weiterleiten.