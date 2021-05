Bundesgesundheitsminister Spahn hat Forderungen nach einer Aussetzung des Patentschutzes für Corona-Impfstoffe zurückgewiesen.

Das Hauptthema sei nicht die Frage von Patenten, sondern von Produktionskapazitäten, sagte Spahn in Berlin. Der für deren Aufbau notwendige Technologietransfer lasse sich aber leichter in einem kooperativen Ansatz bewerkstelligen.



Auch der Bundesverband der Deutschen Industrie ist gegen eine Aussetzung des Patentschutzes. Damit werde das Ziel, die Pandemie wirksam einzudämmen, nicht schneller erreicht, erklärte der BDI. Um aktuelle Versorgungsengpässe einzudämmen, komme eine solche Maßnahme ohnehin viel zu spät, denn der Aufbau zusätzlicher Produktionsanlagen dauere Monate. Der Chemieverband VCI warnte ebenfalls davor, den Schutz geistigen Eigentums für Innovationen aufzuweichen. Andernfalls könne das Vertrauen von Wissenschaft und Wirtschaft darin erschüttert werden, dass die Arbeit an innovativen Projekten in einem sicheren Rahmen planbar sei und sich auszahle.

Hersteller: Geplante Produktion reicht für die ganze Welt

Der Präsident des Verbandes Forschender Arzneimittelhersteller, Steutel, sagte im Deutschlandfunk, die bereits geplante Produktion reiche aus, um die ganze Weltbevölkerung zu impfen. Zudem müsse man sicherstellen, dass im Falle einer weiteren Pandemie wieder so intensiv geforscht werde wie jetzt. Dafür müssten die Firmen die Gewissheit haben, dass die Zulassung von Produkten auch bezahlt werde.



Die Grünen treten dagegen für eine Freigabe der Patente ein. Die Vizevorsitzende Schäfer sagte der "Augsburger Allgemeinen", US-Präsident Biden habe den Anfang gemacht. Jetzt müssten die Bundesregierung und die EU-Kommission nachziehen.



Die EU-Staats- und Regierungschefs wollen sich heute auf ihrem Gipfeltreffen mit dem Thema befassen.



Diese Nachricht wurde am 07.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.