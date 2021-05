Weltweit gibt es immer noch zu wenig Impfstoff. Besonders groß ist der Mangel in Entwicklungs- und Schwellenländern, weshalb auch Indien und Südafrika im Oktober einen Antrag für eine befristete Ausnahmeregelung vom sogenannten Trips-Abkommen (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) bei der Welthandelsorganisation WTO eingereicht haben, um unter anderem eine Freigabe der Patente der Corona-Impfstoffe zu erreichen.

Die Industrieländer waren da bislang zurückhaltend, die USA haben nun am Mittwochabend (05.05.2021) ihre Haltung aber geändert. Auch sie wollen jetzt eine Freigabe der Patente der Corona-Impfstoffe. Die Bundesregierung hat sich am Donnerstag (06.05. 2021) kritisch dazu geäußert. Han Steutel, Präsident des Verbands der forschenden Pharma-Unternehmen (vfa), erklärte im Dlf, die bereits geplante Produktion reiche aus, um die ganze Weltbevölkerung zu impfen.

Das Thema wird am Freitag (07.05.2021) auf dem EU-Gipfel auch auf europäischer Ebene beraten. Dass dies in Europa und vor allem auch in Deutschland stark diskutiert wird, ist wenig überraschend. Laut den Daten von Vaccines Europe, dem Verband führender Impfstoff-Unternehmen, vom März 2020 vor Beginn der Pandemie ist Europa weltweit führend bei der Herstellung von Impfstoffen. Ein großer Anteil der Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten ist hier angesiedelt. 76 Prozent der weltweiten Produktion finden in Europa statt, es folgen Nordamerika mit 13 und Asien mit acht Prozent.

Die globale Pharmaindustrie und Europas Anteil an der Impfstoffproduktion (Statista)

Für eine Aufhebung des Patentrechts bräuchte es in der WTO im Regelfall die Zustimmung aller 164 Mitgliedsstaaten. Bisher würden rund 100 Staaten den Vorstoß unterstützen, hieß es zuletzt.

Der SPD-Europapolitiker Udo Bullmann ist zwar gegen eine grundlegende Aushebelung des Patentschutzes, befürwortet aber zur Bekämpfung der Pandemie die Freigabe von Patenten, um alle Kapazitäten zu nutzen. Er appellierte im Dlf an alle Länder, die Impfstoffe produzieren, kurzfristig Exporte zuzulassen.

Was bringt die Freigabe?

Für die Corona-Pandemie würde das Aussetzen der Impfstoff-Patente dieses Jahr kaum noch Wirkung entfalten, sagt Dlf-Wissenschaftsjournalist Volkart Wildermuth. Für zukünftige Pandemien könne das Umdenken aber hilfreich sein. So wäre es auf lange Sicht ein großer Schritt, wenn Afrika zum Beispiel nicht 99 Prozent der Impfstoffe importieren müsste. Aber in der aktuellen Situation sei unklar, ob mehr Fabriken wirklich mehr Impfstoff produzierten. Gerade die mRNA-Impfstoffe etwa von Biontech benötigen ganz spezielles Ausgangsmaterial. Die forschenden Arzneimittelhersteller fordern die USA deshalb auf, weniger über Patente zu debattieren und stattdessen Exportbeschränkungen für Rohstoffe aufzuheben. Aber erst für nächstes Jahr und für die nächste Pandemie könnte der Sinneswandel zunächst der USA und dann der EU wirklich entscheidend werden.

Wie schnell könnte eine Produktion hochgefahren werden?

Biontech, der Entwickler des weltweit gefragtesten Impfstoffs, habe schon im September im vorigen Jahr die Anlagen in Marburg gekauft, in denen nach acht Monaten jetzt produzieren wird, sagte Steutel. Das Personal war schon da, aber musste doch auch geschult werden. Die sterilen Räume waren da, aber nicht alle Geräte. Auch aus Sicht des Rechtswissenschaftlers Reto Hilty würde die Aussetzung der Patente im Kampf um mehr Impfstoff ohnehin wenig bringen. Die meisten Produktionsstätten, die in der Lage seien, Impfstoffe herzustellen, produzierten bereits. Die Produktion sei weltweit zudem nah an der Grenze dessen, was durch Verfügbarkeiten von Vorprodukten wie zum Beispiel Impfstoffgläschen überhaupt möglich sei, argumentierte Hilty im Deutschlandfunk. Ein Patent, oder hier eher eine Sammlung von Dutzenden Patenten enthalte sozusagen nur Rezepte und Bauanleitungen. Entscheidend ist aber das Know How, die konkreten Erfahrungen, die die Firmen und ihre Mitarbeiter in der Praxis gewonnen haben.

Wie sieht es weltweit aus?

In Afrika kennt Ärzte Ohne Grenzen in Tunesien, Marokko, Südafrika und im Sudan, Pharmaunternehmen mit Reinräumen, die sich auch für die Produktion von mRNA Impfstoffen eignen könnten, erklärte Wildermuth. Auch Unternehmen in Bangladesch oder Kanada sind interessiert. Der Aufbau der Produktion aber brauche Zeit.

WHO will Technologie-Transfer-Knotenpunkte

Schon vor einem Jahr hat die WHO versucht, Technologie um Corona zu bündeln und zur Verfügung zu stellen. Das ist gescheitert, die Unternehmen haben nicht mitgemacht. In diesem zweiten Anlauf geht es um eine Plattforum, die Technologietransfer nicht nur zwischen einzelnen Firmen, sondern breit für viele Interessierte ermöglicht. In verschiedenen Weltregionen sollen Modellfabriken entstehen, wo dann das konkrete Know How erlernt werden kann. Das geht nicht von heute auf morgen, aber perspektivisch ist das ein wichtiger Schritt. Entscheidend ist aber die freiwillige Beteiligung der Unternehmen mit Patenten und Know How.

Muss die Produktion der etablierten Firmen überhaupt gesteigert werden?

Theoretisch sei es mit den bestehenden Kapazitäten möglich, nächstes Jahr die gesamte Weltbevölkerung zu impfen, sagte Wissenschaftsjournalist Wildermuth. Aber während viele Länder noch gar nicht richtig losgelegt haben, hat die EU gerade bei Biontech Impfstoff für eine dritte Dosis bestellt. Es wird also eine Konkurrenz zwischen der Erstimpfung für alle und künftigen Auffrischungsimpfungen geben. Von daher sei es auf längere Sicht wirklich entscheidend, die Impfstoffherstellung auf viele Standorte zu verteilen, so Wildermuth.

Da könnte der neue Schwung in der politischen Debatte wirklich etwas anschieben, weit über die Patente hinaus. Impfstoffe galten lange als wenig attraktives Geschäft. Es gibt die Gefahr, dass Zwangslizenzen die Pharmaindustrie eher abschrecken. Aber vielleicht muss man hier über andere Geschäftsmodelle nachdenken, bei denen die öffentliche Hand von vorneherein stärker unterstützt und dafür die Impfstoffe selbst breit verfügbar werden und das nicht nur bei Corona, sondern bei vielen Infektionskrankheiten.

Wichtig sei jetzt, so Han Steutel, dass die Pharmaunternehmen in Ruhe weiterarbeiten könnten und die Staaten gemeinsam urteilen, wie die Impfstoffe, die zur Verfügung kommen, am besten verteilt werden könnten. Gerade in Amerika ist es in den letzten Tagen und Monaten sehr gut vorangekommen. Dabei müsse man aber bedenken, dass gerade während dieser Periode Amerika ein Exportverbot sowohl für Impfstoffe, aber auch für Bioreaktoren, Einwegbeutel, Schläuche hatte, und das habe gerade die Produktion auch in Deutschland beeinträchtigt.

(Quellen: Wildermuth, Dlf-Interviews, gü)