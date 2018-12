Der US-Konzern Apple darf in Deutschland die iPhone-Modelle 7, 8 und X nach einer juristischen Niederlage vorerst nicht mehr in seinen Läden verkaufen.

Das Landgericht München entschied, das Apple ein Patent des Chipherstellers Qualcomm verletzt hat. Dieser darf deshalb das Verkaufsverbot vollstrecken, wenn er eine Sicherheitsleistung von rund 670 Millionen Euro hinterlegt. Qualcomm erklärte, dies in den kommenden Tagen zu tun. Apple kündigte Berufung gegen das Urteil an.



Die beiden Unternehmen äußerten unterschiedliche Auffassungen über das Ausmaß des Verkaufsverbots. Während Apple es nur auf seine 15 eigenen Läden in Deutschland beschränkt sieht, fordert Qualcomm, dass die iPhone-Modelle bei allen Einzelhändlern eingezogen und vernichtet werden müssen.