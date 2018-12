Der US-Konzern Apple hat in einem Patentstreit mit dem Chiphersteller Qualcomm eine Niederlage erlitten. Nun droht Apple für die Modelle vom iPhone 7 bis zum iPhone X vom letzten Jahr ein Verkaufsverbot.

Das Landgericht München entschied, dass Qualcomm ein solches Verkaufsverbot durchsetzen kann. Apple erklärte, das Urteil sei enttäuschend. Das Unternehmen kündigte an, Berufung einzulegen. Für die Dauer des Berufungsverfahrens werden die iPhones der Modelle 7 und 8 nicht mehr in den 15 deutschen Apple Stores verkauft. Sämtliche Modelle sind aber in mehr als 4.000 anderen Geschäften im ganzen Land erhältlich.

Wie funktioniert der Chip genau?

Der Streit dreht sich um ein elektronisches Bauteil - einen Chip - in den Smartphones, der nach Ansicht des Gerichtes ein europäisches Patent von Qualcomm verletzt. Apple bezieht den Chip von einem Zulieferer. Zwischen den Konzernen ist sogar umstritten, wie der Chip genau funktioniert. Das Gericht entschied, dass das nicht zu klären sei und nahm aus prozessualen Gründen an, der Chip arbeite wie von Qualcomm behauptet.



Apple wiederum konnte aus Geheimhaltungsgründen nicht vortragen, wie der Chip aus seiner Sicht funktioniert und damit Qualcomms Darstellung nicht widerlegen.



Die beiden US-Unternehmen tragen ihren Patentstreit seit Jahren weltweit vor Gerichten aus. Erst vor kurzem hatte ein Gericht in China zwei einstweilige Verfügungen gegen Apple erlassen und damit einem Antrag von Qualcomm stattgegeben. In diesem Fall ging es um die Nutzung einer Software. Deswegen darf Apple eine Mehrzahl seiner iPhone-Modelle nicht mehr in China vertreiben.