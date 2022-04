Corona-Infektion

Mikroskopische Ansicht des Coronavirus (IMAGO/MiS)

Das King's College London und der Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust berichtet, der Patient habe unter einer Immunschwäche gelitten und an einer Studie teilgenommen, bei der herausgefunden werden soll, wie sich das Virus bei langfristig Erkrankten verändert. Im Rahmen der Studie wurden neun Covid-19-Patienten mit einem geschwächten Immunsystem beobachtet. Im Schnitt waren sie 73 Tage lang infiziert. Bei zwei Patienten dauerte die Infektion länger als ein Jahr an.

Bei Menschen mit funktionierendem Immunsystem hält eine Coronavirus-Infektion nach Angaben der Forscher in der Regel ein bis zwei Wochen an. Auch wenn das Virus noch bis zu 90 Tage per PCR-Test nachgewiesen werden könne, sei es nicht mehr in der Lage, sich zu vermehren.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2022 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.