Der Schutz der alten, pflegebedürftigen und kranken Menschen wurde während der Corona-Pandemie vernachlässigt. (dpa / Sina Schuldt)

Von Beginn an hätten Bund, Länder und Experten den Schutz der alten, pflegebedürftigen und kranken Menschen vernachlässigt, erklärte Vorstandschef Brysch in Dortmund. Die Politik habe sich vor allem um die Situation in den Krankenhäusern gekümmert, dabei aber vergessen, die gefährdetste Patientengruppe zu retten. Die Hälfte der Corona-Toten habe es in Pflegeeinrichtungen gegeben. Brysch kritisierte, es seien keine Ausweichquartiere und kein zusätzliches Personal vorgehalten worden. Stattdessen seien gerade Pflegeheimbewohner isoliert worden. Viele seien einsam gestorben.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.