Passanten laufen an einem Corona-Testzentrum vorbei. (dpa/Julian Stratenschulte)

2G plus - also Zugang nur für Geimpfte und Genesene mit einem aktuellen Test - sei das Konzept, das uns nicht nur durch den Winter bringe, sondern auch durch 2022, sagte der Vorstand Brysch der Deutschen Presse-Agentur. Die Ordnungsämter seien nicht in der Lage, die 2G-Regeln flächendeckend zu kontrollieren. Ohne Kontrolle ergebe das aber keinen Sinn. Hinzu komme das Problem gefälschter Impfausweise und kopierter Impfnachweise in Handys, betonte Brysch.

Bisher fehlten Konzept und ein Fahrplan, wie 140 Millionen Impfungen in Deutschland und eine mögliche Impfpflicht im kommenden Jahr organisiert werden sollten. Wenn die Impfkampagne nicht rasch wieder mit großen Zentren organisiert werde, die sieben Tage die Woche bis zu 16 Stunden am Tag geöffnet seien, könnte die medizinische Grundversorgung schwer leiden, sagte Brysch.

Diese Nachricht wurde am 04.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.