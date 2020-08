Die Deutsche Stiftung Patientenschutz ruft alle Bürger auf, sich gegenseitig zur Einhaltung der Abstandsregeln und der Maskenpflicht zu ermahnen.

Man sei alarmiert durch einen steigenden Verdruss über die Anti-Corona-Maßnahmen, sagte der Vorstand der Organisation, Brysch, der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Zugleich verwies er darauf, dass sich die meisten Menschen an die Quarantäne- und Hygieneregeln hielten. Jetzt müssten die Sorglosen, Gleichgültigen und Verweigerer in den Blick genommen werden.

Das sei allerdings eine Mammutaufgabe, die die Ordnungshüter nicht alleine bewältigen könnten, so Brysch weiter. Daher komme es also auf jeden Einzelnen an, die Menschen freundlich auf die Einhaltung der Regeln hinzuweisen.