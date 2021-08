Die Deutsche Stiftung Patientenschutz hat auf den noch immer lückenhaften Impfschutz bei den Beschäftigten in Pflegeheimen hingewiesen.

Die Impfbereitschaft beim Personal in der Altenpflege sei teilweise nicht so hoch wie sie sein sollte, sagte der Vorsitzende der Stiftung, Brysch, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Das betreffe sowohl stationäre Einrichtungen als auch mobile Pflegedienste. Eine Impfpflicht wäre jedoch nicht die richtige Antwort und würde sich in einem Mangelberuf wie der Altenpflege eher kontraproduktiv auswirken.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 24.08.)



+ Auslands-Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 22.08.)



+ Mutation: Wie gefährlich ist die Delta-Variante? (Stand 1.08.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 24.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.