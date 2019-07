Die Deutsche Stiftung Patientenschutz hat eine schleppende Umsetzung des Programms für mehr Stellen im Pflegebereich kritisiert.

Zusätzliches Geld schaffe bisher keine zusätzlichen Arbeitskräfte, sagte Vorstand Brysch der Deutschen Presse-Agentur. Es seien weniger als eine Million Euro ausgezahlt worden. Damit habe das Programm bisher weniger als 100 Stellen zusätzlich gebracht. Das Kernproblem sei, dass es nicht genügend ausgebildete Pflegekräfte gebe.



Das von der großen Koalition beschlossene Gesetz für mehr Personal in der Pflege trat am 1. Januar in Kraft. Möglich ist damit die Finanzierung von 13.000 zusätzlichen Stellen durch die gesetzlichen Krankenkassen.



In der Alten- und Krankenpflege arbeiten rund 1,6 Millionen Menschen, fast 40.000 Stellen sind nicht besetzt.