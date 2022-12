Pierbattista Pizzaballa (M), Lateinischer Patriarch, grüßt die Gläubigen auf dem Weg zur Geburtskirche in Bethlehem. (Mahmoud Illean / AP / dpa / Mahmoud Illean)

Man sehe mit eigenen Augen, dass Gewalt zur Hauptsprache geworden zu sein scheine, zum hauptsächlichen Weg der Kommunikation, sagte der italienische Franziskaner in seiner Predigt in der zentralen Christmette in der Bethlehemer Katharinenkirche. Die Gewalt nehme auch angesichts eines Vertrauensverlusts zu, insbesondere in der politischen Sprache - aber auch in Medien, sozialen Beziehungen, Schulen und Familien. Weiter erklärte das Oberhaupt der lateinischen Katholiken im Heiligen Land, als gläubige Christen Weihnachten zu feiern, bedeute auch, eine Gelegenheit für Gnade, Mitgefühl und Vergebung zu schaffen, zu fördern und selbst zu sein. Der Glaube an Gott müsse das Vertrauen in die Menschheit erhalten und zu Gesten freier und echter Liebe führen.

Am Abend hatte Pizzaballa die traditionelle Heiligabendprozession angeführt. Bei seinem Einzug in Bethlehem war er zuvor von 28 Pfadfindergruppen mit Dudelsack, Trommeln und Blasinstrumenten durch die Bethlehemer Altstadt begleitet worden.

