Eigentlich ist Patrik Jansson in Schweden aufgewachsen, im Örtchen Gävle in Mittelschweden, eigentlich: Doch der Sound, den der Gitarrist und Sänger mit seiner 2007 in Stockholm formierten Gruppe spielt, klingt eher nach Amerika, dem ganz großen: Nach Freddie King oder Stevie Ray Vaughan, modernem elektrischem Blues aus Texas also - und das liegt vor allem am Gitarrenspiel von Jansson, der als Schlagzeuger das Musikmachen begann. 2013 erschien sein Debütalbum, 2016 ging die Patrik Jannson Band zum ersten Mal auf Tour durch Europa.

Patrik Jansson Gitarrist und Sänger der Band (Peter Bernsmann)

Aufnahme vom 19.5.2018 beim Bluesfestival Schöppingen