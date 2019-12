Nach einem Drohbrief an die FDP-Bundestagsabgeordnete Skudelny hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.

In ihrem Wahlkreisbüro in Stuttgart war ein Schreiben eingegangen, dem eine Patronenhülse beigefügt war. Es ist unterzeichnet mit zwei Abkürzungen, die aus den Worten "revolutionäre Zellen" und "militante Zelle" gebildet wurden. In dem Brief beklagen die Verfasser, Skudelny habe nichts getan gegen Ausbeutung, Faschismus und Gentrifizierung.



Die Politikerin erklärte, sie habe Anzeige erstattet und werde sich nicht einschüchtern lassen.