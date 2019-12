Paul Dessaus Oper "Einstein" "Nieder mit dem Weltende!"

Eine Massenvernichtungswaffe wird konstruiert, erprobt, eingesetzt. Die Physiker, die sie erschaffen, sinnieren über Notwendigkeit, Verantwortung und Moral. All dies wird in Paul Dessaus Oper "Einstein" auf tragikomische Weise im Theater gezeigt. Was vermag sie uns heute zu sagen?

Von Frank Kämpfer

