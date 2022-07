Im südspanischen Andalusien bedroht der Klimawandel die Existenz der Landwirte. (IMAGO/Addictive Stock)

Paulus sagte im Deutschlandfunk , es sei aber die Aufgabe von Politik, solche Szenarien offen zu beachten und Strategien zu entwickeln. Als Beispiel nannte sie Südspanien, wo die weit verbreitete Landwirtschaft durch die anhaltenden Dürren und Hitzeperioden bedroht werde. Falle bei den Menschen die berufliche Existenz weg, müssten sie in andere Regionen auswandern.

Laut Paulus wird die Emigration von den spanischen Klimaplänen ausgeklammert. Stattdessen gebe es "Wunschdenken" und die naive Vorstellung, die Hitzewellen mit Technologie in den Griff zu bekommen. Experten im Auftrag der EU-Kommission rechneten zuletzt mit einem wahrscheinlichen Rückgang der Ernteerträge in Frankreich, Spanien, Portugal, Rumänien und Italien.

Paulus kritisiert Wiederaufbau-Pläne im Ahrtal

Paulus sieht die Verantwortung zwar bei den einzelnen Mitgliedsstaaten, fordert aber von der EU, beim Klimawandel ebenso mitzudenken wie in anderen Bereichen. Die Grünen-Politikerin kritisierte zudem die Wiederaufbau-Pläne im von der Flutkatastrophe betroffenen Ahrtal. Sie sei entsetzt, dass ein Teil der zerstörten Häuser an der gleichen Stelle wieder aufgebaut werden sollen. Es falle wohl schwer, den Häuserbau direkt am Fluss nicht wieder zu empfehlen, so Paulus.

