Kita-Plätze: Mangelware ebenso wie Betreuerinnen und Betreuer. (picture alliance / dpa / Annette Riedl)

Gerade in der Kindertagesbetreuung herrsche großer Fachkräftebedarf, sagte die Grünen-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Es dürfe nicht sein, dass zum Teil hoch qualifizierte ukrainische Erzieherinnen und Erzieher als unqualifizierte Hilfskräfte in deutschen Kitas arbeiten, weil die Anerkennung ihrer Abschlüsse hier nicht funktioniere. Der Betrieb von Kindertagesstätten liegt meist in kommunaler Hand.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.