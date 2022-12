Die Kindergrundsicherung soll ab 2025 allen Kindern unbürokratisch zugute kommen. (Getty Images Europe)

Das sagte Bundesfamilienministerin Paus gegenüber dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Dabei geht es um den so genannten Garantiebetrag, der jedem Kind zugute kommen soll. Ab Januar 2023 wird das Kindergeld auf zunächst 250 Euro steigen. Neben dem Garantiebetrag, der nach der Geburt eines Kindes beantragt werden kann, soll es einen Zusatzbetrag geben, der sich am Einkommen der jeweiligen Familie orientiert. Ziel der Reform ist es, dass Familien künftig einfacher von Leistungen profitieren können, die sie bislang wegen Unkenntnis oder bürokratischer Hürden in vielen Fällen gar nicht erst beantragen. Zudem soll es eine zentrale Stelle geben, über die die Leistungen ausgezahlt werden.

