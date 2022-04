Neue Bundesfamilienministerin

Lisa Paus (Bündnis 90/Die Grünen) spricht im Plenum des Deutschen Bundestages (Archivbild) (Christoph Soeder/dpa)

Sie folgt auf ihre Parteikollegin Spiegel, die nach Kritik an ihrem Umgang mit der Hochwasserkatastrophe im vergangenen Sommer als damalige Landesministerin in Rheinland-Pfalz zurückgetreten war. Bei der Überreichung der Urkunde sagte Steinmeier im Schloss Bellevue, Paus sei in ihrem neuen Amt unter anderem gefordert, das von ihr mitentwickelte Konzept der Grundsicherung für Kinder umzusetzen. Paus soll am Mittwoch im Bundestag als neues Kabinettsmitglied vereidigt werden.

Die Volkswirtin gehörte von 1999 bis 2009 zunächst dem Berliner Abgeordnetenhaus an und zog anschließend in den Bundestag ein. Als Finanzexpertin der Grünen-Fraktion war sie auch mit steuerlichen Fragen und Leistungen befasst, die die Familienpolitik betreffen.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.