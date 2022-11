Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Bündnis 90/Die Grünen) (picture alliance / dpa / Fabian Sommer)

Der Balanceakt zwischen Familie, Haushalt und Arbeit sei einer der größten Stressfaktoren für Familien in Deutschland, sagte Paus der Funke Mediengruppe. Derzeit kämpften viele Mütter und Väter mit Preissteigerungen bei Mieten, Energie und Lebensmitteln. Umso wichtiger sei es, dass Erwerbsarbeit nicht an der Kinderbetreuung scheitere. In diesem Zusammenhang räumte die Grünen-Politikerin ein, dass fehlende Fachkräfte in der Kindertagesbetreuung zu einem Problem geworden seien. Der Bund stelle den Ländern deshalb vier Milliarden Euro zur Verfügung. Mit dem Geld sollten der Betreuungsschlüssel verbessert und qualifizierte Fachkräfte eingestellt werden.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.