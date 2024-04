Familienministerin Paus will den Gesetzentwurf zur Kindergrundsicherung nicht mehr überarbeiten. (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Er sei von ihr gemeinsam mit Arbeitsminister Heil sowie Finanzminister Lindner und damit unter Beteiligung aller Koalitionspartner erarbeitet und beschlossen worden, sagte die Grünen-Politikerin dem ARD-Fernsehen. Zudem befinde sich der Gesetzentwurf bereits im parlamentarischen Verfahren.

Am Montag hatte die FDP von der Ministerin weitgehende Korrekturen an der Kindergrundsicherung gefordert. Kritisiert wurde vor allem die in Verbindung mit der Reform stehende Schaffung zahlreicher neuer Stellen, um den erforderlichen Umbau zu bewerkstelligen. Die in diesem Zusammenhang genannte Zahl von 5.000 zusätzlichen Behördenstellen geht laut Paus auf eine Prognose der Bundesagentur für Arbeit zurück.

Das Thema Kindergrundsicherung dürfte heute Abend auch im Koalitionsausschuss zur Sprache kommen.

Diese Nachricht wurde am 10.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.