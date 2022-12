Bundesfamilienministerin

Lisa Paus (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Paus rief das Bündnis zusammen mit 130 Erstunterzeichnerinnen und -unterzeichnern einer Erklärung ins Leben. Sie alle verpflichten sich, auf die Belange der jungen Generation aufmerksam zu machen und sie zu unterstützen.

Die Grünen-Politikerin erinnerte an die Einschränkungen während der Corona-Pandemie. Kinder und Jugendliche hätten zurückgesteckt und Solidarität mit den Älteren gezeigt. Die Gesellschaft sei ihnen aber bis heute eine angemessene Antwort schuldig geblieben. Vielmehr habe sie es versäumt, ihnen Halt zu geben, meinte Paus.

Sie verwies auf eine aktuelle Stellungnahme des Deutschen Ethikrats, wonach die Politik sicherstellen muss, dass Kinder und Jugendliche in der aktuellen Energiekrise nicht erneut die Lasten der Krisenbewältigung tragen müssen. So würden etwa Energieeinsparungen in Schwimmbädern, Turnhallen und Schulen Kinder und Jugendliche besonders treffen.

In Deutschland leben rund 22 Millionen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.

Diese Nachricht wurde am 08.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.