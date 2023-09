Sozialpädagogen an Schulen

Familienministerin Paus startet Programm zum mentalen Schutz von Schülerinnen und Schülern. (imago-images / Westend61)

In einem Modellversuch an rund 100 Schulen sollen Sozialpädagogen ab sofort über mentale Gesundheit sowie über Hilfs- und Beratungsangebote informieren. Paus sagte in Berlin, die vergangenen Jahre seien enorm belastend gewesen. Wichtig sei es, sich in solchen Situationen nicht zu schämen, sondern sich die Hilfe zu holen, die man brauche, betonte die Grünen-Politikerin.

Das Modellprogramm ist nach Angaben des Ministeriums auf ein Jahr befristet und wird wissenschaftlich begleitet. Zur Umsetzung stehen in diesem Haushaltsjahr bis zu zehn Millionen Euro zur Verfügung.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.