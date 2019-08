Die Nato und Australien haben ein Partnerschaftsabkommen unterzeichnet, um schneller auf Entwicklungen in der Pazifikregion reagieren zu können.

Die australische Verteidigungsministerin Reynolds erklärte nach der Zeremonie in Sydney, man sehe neuen Gebieten der Zusammenarbeit im Indo-Pazifik entgegen. Dazu gehört auch das Südchinesische Meer, wo China mit anderen Staaten über mehrere Territorien im Streit liegt. Derzeit beteiligt sich Australien mit rund 300 Soldaten an der Nato-geführten Mission in Afghanistan. Das Land erwägt zudem die Entsendung von Kriegsschiffen und Flugzeugen in den Persischen Golf, wo die USA einen Einsatz zum Schutz der Handelsschifffahrt planen.