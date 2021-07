Wegen einer möglichen Ausspähung von Präsident Macron mithilfe der israelischen Software Pegasus hat die französische Justiz Ermittlungen eingeleitet. Der Chef der für die Enthüllungen verantwortlichen Organisation "Forbidden Stories", Richard, sagte auf einer geleakten Liste sei eine von Macrons Telefonnummern entdeckt worden.

Laut NDR und WDR waren auch Nummern mehrerer Minister aus Macrons Kabinett sowie von EU-Ratspräsident Michel betroffen. Auf den Listen tauchten laut "Süddeutscher Zeitung" insgesamt 14 Staats- und Regierungschefs auf, darunter Libanons Ex-Ministerpräsident Hariri und Pakistans Premier Khan. In allen Fällen ist unklar, ob und inwieweit die Mobiltelefone tatsächlich ausgespäht wurden.



Bei "Pegasus" handelt es sich um eine Software des israelischen Herstellers NSO, die unbemerkt auf Smartphones installiert und zur Überwachung genutzt werden kann. Eigentlich ist sie zur Terrorismusbekämpfung gedacht. Das internationale Recherchekonsortium "Forbidden Stories", an dem auch mehrere deutsche Medien beteiligt sind, wies jedoch zahlreiche Fälle nach, in denen Journalisten, Aktivisten und Oppositionelle zum Ziel wurden. NSO verteidigte die Software gegen Kritik und teilte mit, sie habe nachweislich Terroranschläge verhindert.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.