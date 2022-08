Niedriger Wasserstand am Rhein (Arnulf Stoffel/dpa)

Dieser Wert wurde am Niederrhein in Emmerich nahe der Grenze zu den Niederlanden gemessen. Der Wasserstand der Fahrrinne beträgt dort noch 1,95 Meter. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Rhein erwartet für die nächsten Tage leicht steigende Pegelstände. Eine grundlegende Trendwende zeichne sich allerdings nicht ab. Vom Oberrhein kommend kündige sich eine kleine Welle an, die dazu führe werde, dass am Mittelrhein die Wasserstände leicht ansteigen, teilte das Amt mit. Dies werde sich in den nächsten Tagen auch auf die Pegel am Niederrhein auswirken.

BDI: Niedrigwasser bedroht Versorgungssicherheit

Der Bundesverband der Deutschen Industrie befürchtet erhebliche Auswirkungen der niedrigen Wasserstände von Flüssen auf die Wirtschaft. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis Anlagen in der Chemie- oder Stahlindustrie abgeschaltet würden und Material nicht mehr ans Ziel gebracht werden könne, erklärte der stellvertretende BDI-Hauptgeschäftsführer Lösch. Die Versorgungssicherheit der Industrie sei gefährdet, die Unternehmen stellten sich auf das Schlimmste ein. Lösch führte weiter aus, dass das Niedrigwasser außerdem den Notstand bei der Energieversorgung weiter verschärfen könnte. Die politischen Pläne, angesichts der Gaskrise vorübergehend stärker auf Kohle zu setzen, würden von massiven Transport-Engpässen auch auf den Wasserstraßen durchkreuzt.

Die anhaltende Trockenheit führt unter anderem dazu, dass Binnenschiffe nur noch zum Teil beladen werden, um auf den Flüssen noch fahren zu können.

