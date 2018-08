Der MDR hat neue Erkenntnisse über den Mitarbeiter des sächsischen Landeskriminalamtes, der in Dresden ein Kamerateam des ZDF verbal attackiert hat.

Dem Bericht zufolge arbeitete der Mann als Buchprüfer. In dieser Funktion hat er demnach unter anderem Zugriff auf eine polizeiliche Datenbank, in der alle Straftaten und Ermittlungsvorgänge erfasst sind. Laut MDR prüft das LKA auch mögliche Verbindungen zur rechten Szene in Freital. Das liege daran, dass bei dem Vorfall am Rande der Pegida-Kundgebung in Dresden auch der Gründer einer asylkritischen Bürgerinitiative aus Freital zugegen gewesen sei. Dieser Mann habe die Anzeige gegen das ZDF-Team erstattet. Auch wegen der Anzeige wurden die Journalisten 45 Minuten lang von der Polizei festgehalten. Deswegen wird den Beamten ein Eingriff in die Pressefreiheit vorgeworfen.



Mitarbeiter des ZDF wollen sich heute in Dresden mit der Polizeiführung treffen - auf Einladung der Polizeidirektion. Sachsens Innenminister Wöller hatte gestern eine vollständige Aufklärung der Vorfälle gefordert.