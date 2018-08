Der Dresdner Polizeipräsident Kretzschmar hat sich nach Angaben des ZDF für das Vorgehen von Polizisten gegen ein Team des Senders entschuldigt.

Die Polizei habe eingeräumt, dass die Journalisten viel zu lange festgehalten worden seien, teilte das ZDF nach einem Gespräch mit Kretzschmar mit. Der Vorfall am Rande einer Demonstration der rechten Pegida-Bewegung in Dresden soll nach Darstellung der Polizei gründlich aufgearbeitet werden.



Auch aus Stuttgart wurde heute ein Vorfall gemeldet, bei dem Journalisten durch die Polizei bei ihrer Arbeit behindert wurden. Dort wollten Reporter über einen Info-Stand der rechtsextremen "Identitären Bewegung" berichten. Die Polizei habe gegenüber den Journalisten erklärt, dass ihre Pressefreiheit in diesem Moment ende, teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Sie forderte Aufklärung vom baden-württembergischen Innenminister Strobel.