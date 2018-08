Nach dem Polizeieinsatz gegen ein ZDF-Team bei Pegida-Protesten in Dresden hat Sachsens SPD-Chef Dulig Kritik am Koalitionspartner CDU geäußert.

Er habe sich sehr darüber geärgert, dass Ministerpräsident Kretschmer der Polizei ein ordnungsgemäßes Vorgehen bescheinigt habe, sagte Dulig im ARD-Fernsehen. Die CDU trage eine Mitschuld an der jahrelangen Verharmlosung rechter Tendenzen in Sachsen. Dulig forderte dienstrechtliche Konsequenzen für den Mitarbeiter des Landeskriminalamtes, der an der Kundgebung teilgenommen und den Polizeieinsatz ausgelöst hatte.



Nach einem Bericht des MDR arbeitet der Mann beim LKA als Buchprüfer und kann damit auf sensible Ermittlungsdaten zugreifen (Audio-Link). Das LKA prüfe zudem, ob es Verbindungen des Mitarbeiters zur rechten Szene in Freital gebe. Der Mann habe das Kamerateam am Rande der Pegida-Kundgebung in Dresden gemeinsam mit dem Anführer einer ausländerfeindlichen Initiative aus Freital gestört. Dieser habe die Anzeige gegen die Journalisten erstattet, die auch deswegen 45 Minuten lang von der Polizei festgehalten worden seien. Den Beamten wird ein Eingriff in die Pressefreiheit vorgeworfen.