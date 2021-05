Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Pelosi, hat einen diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking 2022 gefordert.

Die Demokratin sagte, wenn Staatsoberhäupter angesichts eines andauernden Völkermords nach China reisten, stelle sich die Frage, mit welcher moralischen Autorität sie noch über Menschenrechte reden könnten. Sie forderte, solche Reisen zu unterlassen. Diese würden eine Ehrung der chinesischen Regierung bedeuten. Unter anderem die USA sowie Menschenrechtsorganisationen werfen China Völkermord an Uiguren und Mitgliedern anderer meist muslimischer Minderheiten vor. Angehörige dieser ethnischen Gruppen werden von China in der westlichen Provinz Xinjiang in Arbeitslagern festgehalten.

