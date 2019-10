China hat verärgert auf Beschränkungen für seine Diplomaten in den USA reagiert.

Ein Sprecher des Außenministeriums in Peking forderte die Vereinigten Staaten auf, diese zurückzunehmen. Chinesische Diplomaten in den USA müssen neuerdings Treffen mit staatlichen Vertretern sowie Besuche in Bildungs- und Forschungseinrichtungen vorab dem US-Außenministerium melden. Nach Angaben Washingtons wurden die Einschränkungen erlassen, weil sich auch US-Diplomaten in China derartige Termine vorab genehmigen lassen müssten. Zudem werde die Erlaubnis oft verweigert. Peking wies die amerikanische Darstellung als unhaltbar zurück.