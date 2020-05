Mit einer Schweigeminute für die Corona-Opfer hat in Peking die Plenarsitzung des chinesischen Volkskongresses begonnen.

Die jährliche Versammlung war wegen der Pandemie verschoben worden. Sie dauert deswegen dieses Mal auch nur eine Woche statt zwei. Zum Auftakt legte Regierungschef Li den rund 2.900 Abgeordneten in der Großen Halle des Volkes seinen Rechenschaftsbericht vor. In Abkehr von der bisherigen Praxis nannte Li wegen der großen Unsicherheiten durch die Corona-Krise kein Ziel für das Wachstum der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft. Im vergangenen Jahr war die Wirtschaft um 6,1 Prozent gewachsen. Im ersten Quartal dieses Jahres brach sie um 6,8 Prozent ein.



Auf dem Programm des Kongresses steht unter anderem die Entscheidung über ein neues Sicherheitsgesetz für Hongkong. Die chinesische Regierung will dadurch mehr Einfluss auf die Sonderverwaltungszone bekommen. Kritiker sehen darin einen Angriff auf den Grundsatz "Ein Land, zwei Systeme", nach dem die frühere britische Kronkolonie seit der Rückgabe 1997 an China verwaltet wird. In Hongkong kündigten Aktivisten Proteste an. 2003 war Peking mit dem Versuch gescheitert, ein ähnliches Gesetz durchzusetzen.