Nach den EU Sanktionen gegen China hat die Regierung in Peking Einreiseverbote gegen Europaparlamentarier und Organisationen verhängt.

Von den Strafmaßnahmen ist auch der grüne Europa-Abgeordnete Bütikofer und die Berliner Organisation Merics betroffen. Die EU hatte erstmals seit mehr als 30 Jahren wieder Sanktionen wegen Menschenrechtsverletzungen in China verhängt. Die Außenminister beschlossen in Brüssel Strafmaßnahmen gegen Verantwortliche für die Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren in der Provinz Xinjiang. Die Sanktionen sehen vor, dass sämtliche Vermögenswerte der Betroffenen blockiert werden. Die Einreise in die EU wird ihnen verboten. China wies die Vorwürfe zurück und sprach von einem schweren Fehler der EU, die sich in die inneren Angelegenheiten der Volksrepublik einmische.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.