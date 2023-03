China stellt wieder Visa aus. (AP / Emily Wang Fujiyama)

Die konsularische Abteilung des Außenministeriums in Peking teilt mit, von morgen an würden die Visa-Agenturen im Ausland die Überprüfung und Ausstellung von Genehmigungen wiederaufnehmen. Zudem können Ausländer mit einem vor dem 28. März 2020 ausgestellten und noch gültigen Visa in die Volksrepublik einreisen. Auch soll Visa-freies Reisen für Touristen möglich sein, die per Kreuzfahrtschiff in Shanghai ankommen. Mit Beginn der Pandemie hatte China die Einreise von Ausländern untersagt.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.