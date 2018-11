Bundesaußenminister Maas hat eine gemeinsame Initiative mit China für Abrüstung, Sicherheit und Klimaschutz im UNO-Sicherheitsrat vorgeschlagen.

Entsprechend äußerte sich Maas zum Abschluss seines Besuchs in Peking. Wenn es darum gehe, Rüstungswettläufe zu verhindern, würden mehr und nicht weniger Regeln benötigt. Deutschland wolle die Themen bei den Vereinten Nationen voranbringen, betonte Maas. Die Bundesrepublik gehört dem UNO-Sicherheitsrat von Anfang 2019 für zwei Jahre an, China ist dort ständiges Mitglied.



Bei seinem Besuch in China war der deutsche Außenminister

auch mit seinem Amtskollegen Wang zusammengekommen. Dabei verlangte Maas mehr Transparenz im Konflikt um die Menschenrechte der Uiguren. Wang bezeichnete dies als interne Angelegenheit seines Landes.