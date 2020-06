Nach dem neuen Coronavirus-Ausbruch in Peking ist die Zahl der Infizierten weiter gestiegen.

Wie die staatliche Gesundheitskommission mitteilte, wurden in der Hauptstadt 21 weitere Ansteckungen nachgewiesen. Landesweit wurden insgesamt 27 Infizierte gemeldet. Damit ist die Zahl der registrierten Fälle nach dem Ausbruch auf einem Großmarkt auf rund 300 gewachsen.



Peking ist derzeit teilweise abgeriegelt. Flüge aus und in die chinesische Hauptstadt wurden drastisch reduziert. Auch der Busverkehr in andere Provinzen wurde inzwischen eingestellt.