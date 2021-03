In Peking geht die alljährliche Plenarsitzung des chinesischen Volkskongresses heute zu Ende.

Erwartet wird die Annahme des neuen Fünf-Jahres-Plans und des Haushalts. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, stehen ein robustes Wachstum, die Stärkung der Binnennachfrage und hohe Investitionen in Innovation im Mittelpunkt. Damit wolle die Volksrepublik wirtschaftlich und technologisch weniger abhängig vom Ausland werden. Vor dem Hintergrund der Spannungen mit den USA und mehreren Staaten in der Region soll der chinesische Militäretat um fast sieben Prozent steigen.



Erwartet wird zudem, dass die knapp 3.000 Delegierten eine umstrittene Wahlreform für Hongkong billigen. Diese wird Analysen zufolge den Einfluss demokratischer Kräfte in der früheren britischen Kronkolonie weiter beschneiden.

