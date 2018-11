Bundesaußenminister Maas hat die Bedeutung der deutsch-chinesischen Beziehungen hervorgehoben.

Bei der Lösung vieler globaler Probleme führe an China kein Weg mehr vorbei, sagte Maas vor seinem Abflug nach Peking in Berlin. Die Volksrepublik sei mehr als nur der wichtigste Handelspartner in Asien. Daher sei es von strategischer Bedeutung, im Dialog zu bleiben. Maas machte deutlich, dass er bei den Treffen mit der chinesischen Seite auch die schwierige Menschenrechtslage der muslimischen Volksgruppe der Uiguren in der Provinz Xinjiang ansprechen will.



Nach einer Bundestagsdebatte, in der Abgeordnete Verstöße gegen die Menschenrechte in Xinjiang angeprangert hatten, hatte die chinesische Botschaft in Deutschland dem Parlament und der Bundesregierung eine eklatante Einmischung in die inneren Angelegenheiten Chinas vorgeworfen.



Maas reist mit einer Wirtschaftsdelegation nach Peking. Mit seinem Amtskollegen Wang Yi will er unter anderem über den Handelskonflikt zwischen China und den USA sprechen.