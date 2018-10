China hat den seit zwei Wochen vermissten Interpol-Chef Meng der Korruption bezichtigt.

Meng habe Bestechungsgelder angenommen und werde verdächtigt, gegen Gesetze verstoßen zu haben, erklärte das Sicherheitsministerium in Peking. Die internationale Polizeiorganisation hatte gestern erklärt, man habe eine Rücktrittserklärung Mengs erhalten. Der 64-Jährige war Ende September in sein Heimatland gereist. Nach Angaben seiner Frau fehlt von ihm seither jede Spur. Im Zuge der verschärften Anti-Korruptionspolitik Chinas sind dort in der Vergangenheit bereits mehrfach hochrangige Beamte zunächst verschwunden und später als Angeklagte vor Gericht wieder aufgetaucht.