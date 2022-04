Corona-Pandemie

China: Im Pekinger Stadtteil Chaoyang nehmen Bewohner an einem Corona-Massentest teil (Archivbild). (Ng Han Guan/AP/dpa)

Wie mehrere Medien mit Verweis auf örtliche Behörden berichten, dürfen Restaurants in der chinesischen Hauptstadt von heute an bis Mittwoch keine Gäste in Innenräumen bewirten. Als Grund für die Regelung während der Feiertage zum Tag der Arbeit wird das Infektionsrisiko bei Restaurantbesuchen genannt.

Zudem müssen nach den freien Tagen rund um den 1. Mai alle Personen einen negativen Corona-Test vorweisen, wenn sie öffentliche Orte aufsuchen oder öffentliche Verkehrsmittel nutzen wollen.

Die chinesische Regierung verfolgt eine Null-Covid-Strategie. Einwohner der Millionenmetropole Shanghai waren zuletzt wegen eines wochenlangen Lockdowns von Lebensmittelknappheit und mangelnder medizinischer Betreuung betroffen. Wegen der Maßnahmen in mehreren Großstädten sank die chinesische Produktionstätigkeit zuletzt spürbar.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.