Massen-Internierung von Uiguren

Peking warnt Deutschland davor, sich mit Kritik an China selbst zu schaden

Die chinesische Führung reagiert gereizt auf Kritik der deutschen Politik wegen neuer Berichte über Menschenrechtsverletzungen in der Provinz Xinjiang. Das Außenministerium in Peking erklärte, man hoffe, dass die Bundesregierung nicht ihren Interessen schaden wolle. Medien hatten unter anderem Belege für Folter an Uiguren vorgelegt.

25.05.2022