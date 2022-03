China Pekings Rolle beim Krieg in der Ukraine

In der internationalen Diplomatie ist das beherrschende Thema der Stunde der Krieg in der Ukraine. Und kaum ein Land wird momentan als Gesprächspartner mehr umworben als China: Der russische Präsident wirbt in Peking um Unterstützung für seinen Angriffskrieg. Auf der anderen Seite versuchen westliche Nationen, die chinesische Regierung dazu zu bringen, sich deutlich gegen Putin zu positionieren. In diesem Spannungsfeld gewinnt die Rolle Chinas an Gewicht - und auch an potenzieller Gefährlichkeit.

15.03.2022