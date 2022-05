Das Karl-Liebknecht-Haus der Partei "Die Linke" in Leipzig (Jan Woitas/dpa)

Pellmann sagte in Berlin, er wolle in einer schwierigen Situation für die Partei konkrete Verantwortung übernehmen. Es gehe künftig darum, mehr miteinander als übereinander zu reden. Die Linke stehe wie keine andere Partei für die soziale Frage.

Der Linken-Europaabgeordnete Schirdewan sagte im ARD-Fernsehen, es gehe darum, das Profil als moderne sozialistische Gerechtigkeitspartei wieder zu stärken. Er sprach von einer programmatischen Erneuerung und der Versöhnung der sozialen und der ökologischen Frage.

Die Linke wählt auf einem Parteitag Ende Juni in Erfurt ihre Doppelspitze neu. Die Vorsitzende Wissler hat bereits angekündigt, erneut zu kandidieren. Ihre bisherige Ko-Vorsitzende Hennig-Wellsow war im April zurückgetreten. Wissler erklärte heute früh im Deutschlandfunk , sie stelle sich auf Kampfkandidaturen um die Spitze ihrer Partei ein. Das sei durchaus möglich, sagte sie. Sie werde abwarten, wer in den nächsten Tagen Bewerbungen für die Parteispitze erkläre, und dann Gespräche führen. Wichtig sei ein gutes Team, das sich vertrauen könne.

Wissler hatte sich trotz einer Serie von Wahlniederlagen ihrer Partei dazu entschlossen, selbst noch einmal für den Vorsitz zu kandidieren. Da es eine Doppelspitze geben soll, ist bei einem Parteitag Ende Juni in Erfurt in jedem Fall eine weitere Position neben ihr zu besetzen.

Widersprüchliche Positionen

Wissler räumte ein, dass Linken-Politiker zuletzt widersprüchliche Positionen zu Themen wie Klimaschutz, dem Ukraine-Krieg oder Corona nach außen vertreten hätten. Sie rief ihre Partei dazu auf, nicht länger Klimaschutz und Soziale Gerechtigkeit als Gegensätze zu betrachten. Beides gehöre zusammen. Die Linke müsse sich als zeitgemäße Gerechtigkeits- und konsequente Friedenspartei präsentieren. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sei genauso scharf zu kritisieren wie man zuvor amerikanische Angriffskriege verurteilt habe. Wissler forderte von ihrer Partei zudem weniger öffentlichen Streit und mehr Geschlossenheit.

Zuletzt hatte die Partei bei den Wahlen in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und im Saarland den Einzug in die Parlamente verpasst. Hinzukommen Sexismus-Vorwürfe in Wisslers Landesverband Hessen und der Rücktritt der Co-Vorsitzenden Hennig-Wellsow. - Auf einem Parteitag Ende Juni wählt die Linke eine neue Führungsspitze. Wissler hat ihre Kandidatur angekündigt.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.