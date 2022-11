Die US-Demokratin Nancy Pelosi (GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Es sei an der Zeit, dass eine neue Generation die Demokratische Fraktion führe, sagte sie zu Beginn einer Parlamentssitzung in Washington. Ihr Abgeordnetenmandat wolle sie aber behalten. - Die 82-jährige Demokratin aus Kalifornien gilt als liberale Schlüsselfigur in der amerikanischen Politik. Als erste Frau im Land übernahm sie 2007 das Amt der Vorsitzenden in der Kammer, das dritthöchste politische Amt in den USA. 2019 wurde Pelosi erneut Präsidentin der Kammer und damit die zentrale politische Widersacherin des republikanischen Präsidenten Trump.

Die Demokraten hatten bei den Zwischenwahlen die Mehrheit im Repräsentantenhaus und somit auch den Vorsitz der Kammer verloren. Sie müssen nun einen neuen Fraktionsvorsitzenden bestimmen.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.