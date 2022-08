Nancy Pelosi (l), Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, und Tsai Ing-wen, Präsidentin von Taiwan, während eines gemeinsamen Treffens in Taiwan. (Uncredited/TTaiwan Presidential )

Die USA wollten die Demokratie in Taiwan und anderen Teilen der Welt bewahren. In Handelsfragen biete sich durch die Stärkung der US-Chipindustrie gegenüber China eine größere Chance für die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Taiwan. Tsai dankte für die zugesagte Unterstützung. Sie betonte, der Einmarsch Russlands in die Ukraine habe das internationale Augenmerk auch auf den Konflikt mit China um Taiwan gelenkt. Die Lage habe Auswirkungen auf die Sicherheit in der Asien-Pazifik-Region. Taiwan werde nicht klein beigeben, erklärte Tsai.

Als Reaktion auf den Besuch Pelosis in Taiwan begann China mit Luft- und Seemanövern in der Region. Das Verteidigungsministerium in Taipeh warf Peking vor, mit seinen Militärübungen gegen das Völkerrecht zu verstoßen. Die Maßnahmen kämen einer Luft- und Seeblockade gleich.

