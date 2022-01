Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, auf der Münchner Sicherheitskonferenz (AP Photo / Jens Meyer)

Es müsse noch viel mehr gemacht werden, um das Leben der Menschen zu verbessern, erklärte die 81-jährige Demokratin in einer Videobotschaft. Die Wahlen seien von herausragender Bedeutung, es gehe um den Schutz der Demokratie an sich, fügte die Politikerin hinzu. Pelosi ist seit 1987 für ihren Wahlkreis in San Francisco Abgeordnete im Repräsentantenhaus in Washington. Als Vorsitzende der Kongresskammer bekleidet sie von Amts wegen das dritthöchste Staatsamt, hinter Präsident und Vizepräsidentin. Im November werden in den USA alle Sitze des Repräsentantenhauses und etwa ein Drittel der Mandate im Senat neu gewählt.

Diese Nachricht wurde am 26.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.