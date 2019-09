Die Präsidentin des PEN-Zentrums Deutschland, Venske, hat die Bedeutung der Leseförderung für die Demokratie hervorgehoben.

Rund 25 Prozent der Viertklässler könnten nicht sinnverstehend lesen, sagte Venske der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Dieses Defizit habe Auswirkungen auf das Leben dieser Menschen und auch auf die Gesellschaft. Soziale Medien oder das Fernsehen reichten nicht aus, um Menschen die für ihre Mitwirkung in einer Demokratie erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen.



Nach Ansicht von Venske verändert das Internet das Lesen insgesamt. An Bildschirmen werde sehr selektiv gelesen. Texte in Büchern würden intensiver gelesen und die Inhalte entsprechend besser behalten, betonte die Schriftstellerin.