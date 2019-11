Das PEN-Zentrum Deutschland hat den inhaftierten türkischen Schriftsteller und Journalisten Ahmet Altan zum Ehrenmitglied erklärt.

Damit wendet sich die Schriftstellervereinigung gegen Altans erneute Verhaftung in der vergangenen Woche. Mit Altan solle offenbar eine der bekanntesten kritischen Stimmen in der Türkei zum Verstummen gebracht werden, erklärte PEN-Zentrum-Vizepräsident Ralf Nestmeyer. Das PEN-Zentrum forderte die zuständigen türkischen Behörden auf, Altan sofort und ohne Auflagen aus dem Gefängnis zu entlassen. Seine Haft sei politisch begründet und daher weder hinnehmbar noch berechtigt, hieß es.



Auch der Literatur-Nobelpreisträger Orhan Pamuk und die Organisation Reporter ohne Grenzen hatten Altans erneute Verhaftung kritisiert und seine Freilassung gefordert. Ahmet Altan war Anfang November unter Auflagen aus dem Gefängnis in Silivri entlassen worden. Nachdem der Staatsanwalt dagegen Einspruch einlegte, wurde er eine gute Woche später erneut verhaftet. Die Behörden werfen ihm Terrorunterstützung vor.



Das deutsche PEN-Zentrum ist eine von weltweit über 150 Schriftstellervereinigungen, die im PEN International zusammengeschlossen sind. Die ursprünglich 1921 in England gegründete Vereinigung versteht sich als Anwalt des freien Wortes und als Stimme verfolgter und unterdrückter Schriftsteller. Zu den Ehrenmitgliedern gehören auch Autoren, die unter sich anderem in der Türkei, in China, in Vietnam oder in Saudi-Arabien in Haft befinden.