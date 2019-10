Immer mehr Autoren werden nach Ansicht der Schriftstellervereinigung PEN von Rechten unter Druck gesetzt.

Das sagte der Vizepräsident des deutschen Zweigs, Ralf Nestmeyer, im Deutschlandfunk. Nestmeyer sagte, er beobachte mit Sorge, dass rechte Kräfte versuchten, unbequeme Schriftsteller mit juristischen Mitteln einzuschüchtern. Verlagen und Autoren werde mit Unterlassungserklärungen und Schadensersatzforderungen gedroht.



Infolgedessen würden sich viele Schriftsteller überlegen, ob sie es sich leisten könnten, dagegen vorzugehen. Es drohe eine Selbstzensur, so Nestmeyer. Dies sei auch das Ziel der Kanzleien, welche die Abmahnungen an Autoren verschicken. Nestmeyer erwähnte als Beispiel die Kölner Kanzlei Höcker, für die auch der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Maaßen tätig ist. Im Blog des Deutschen Journalisten-Verbandes heißt es, es sei die Spezialität des Medienanwalts Ralf Höcker, Journalisten schon während der Recherche darüber zu belehren, welche juristischen Folgen eine Veröffentlichung unweigerlich nach sich ziehe.



Ralf Nestmeyer berichtete außerdem von einer Studie des PEN-Zentrums und der Universität Rostock. Die Hälfte der über 500 Teilnehmer habe demnach bereits Angriffe und Hetze im Netz erlebt. Das PEN-Zentrum wolle auf solche Versuche, die Meinungsfreiheit einzuschränken, aufmerksam machen, so Nestmeyer.