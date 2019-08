Die USA verkaufen Japan Flugabwehrraketen zum Abfangen ballistischer Raketen im Wert von 3,3 Milliarden Dollar.

Das teilte das amerikanische Verteidigungsministerium mit. Danach erwirbt Tokio rund 70 Raketen. Japan fühlt sich von Nordkorea bedroht. Die Regierung in Pjöngjang hat in den vergangenen Wochen wiederholt Raketen getestet. Eine von ihnen flog so weit, dass sie auch Japan hätte erreichen können.